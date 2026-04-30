Masters/WTA 1000 Madrid 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 aprile con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 1 maggio del Masters 1000 di Madrid 2026. Sul Manolo Santana Jannik Sinner andrà a caccia della sua 13esima finale 1000 contro Arthur Fils. Il francese, invece, dopo la semifinale a Miami, cercherà di approdare per la prima volta all’atto decisivo di un Masters.
DOVE SEGUIRE IL MATCH DI SINNER
PROGRAMMA COMPLETO
Manolo Santana Stadium
non prima delle ore 16.00 – (1) Sinner vs (21) Fils
non prima delle ore 20.00 – Blockx vs (10) Cobolli / (2) Zverev