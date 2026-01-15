Tabellone e percorso Jannik Sinner Australian Open 2026: tutti i possibili avversari

Il tabellone e il percorso, con tutti i possibili accoppiamenti e avversari di Jannik Sinner all’Australian Open 2026, il primo Slam della nuova stagione. Il secondo giocatore al mondo si presenta a Melbourne Park da due volte detentore del titolo dopo i successi ai danni di Daniil Medvedev prima e Alexander Zverev poi. L’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi vuole iniziare con il piede giusto anche questa nuova annata tennistica. Il torneo non è ancora iniziato e l’attesa di tanti appassionati è già proiettata verso un’altra finale contro Carlos Alcaraz, ma due settimane sono lunghe. Andiamo quindi a scoprire il potenziale cammino di Sinner a Melbourne.

TABELLONE, PERCORSO E AVVERSARI SINNER AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO – Gaston

SECONDO TURNO – Duckworth oppure un qualificato/lucky loser

TERZO TURNO – Fonseca

OTTAVI DI FINALE – (15) Khachanov o (22) Darderi

QUARTI DI FINALE – (8) Shelton, (12) Ruud, (21) Shapovalov o (30) Vacherot

SEMIFINALE – (4) Djokovic, (5) Musetti, (9) Fritz o (16) Mensik

FINALE – (1) Alcaraz, (3) Zverev, (6) de Minaur o (7) Auger-Aliassime