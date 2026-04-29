Prequalificazioni maschili Internazionali d’Italia 2026: sorpresa De Marchi contro Ribecai, ok Bondioli

Proseguono le prequalificazioni maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tanti match e tante emozioni tra il Parco del Foro Italico, con un Campo Pietrangeli già abbondantemente popolato, e il campo di Piazza del Popolo.

IL TABELLONE DELLE PREQUALIFICAZIONI MASCHILI

L’impresa di giornata la firma Andrea De Marchi (n.1025 ATP), che fa fuori la prima forza del seeding Michele Ribecai (m.281 ATP) al termine di un emozionante battaglia sul Pietrangeli. Il romano la spunta 6-3 6-7(5) 6-2 in due ore e 52 minuti di gioco e si guadagna il match con Filippo Speziali (n.1138 ATP), uscito indenne in rimonta – 3-6 6-4 6-2 – dallo scontro con Daniele Rapagnetta (n.396 ATP). “Ho la pelle d’oca ad aver giocato un match a Roma, sono molto contento di aver vinto una partita incredibile. Dopo l’infortunio dell’anno scorso (edema osseo ndr.) ho fatto fatica, ma non ho mai perso la voglia di lottare e spero di avere ancora più slancio”, le parole, in zona mista, di De Marchi, che è a due vittorie dalla wild card per le qualificazioni.

Nello stesso spicchio di tabellone del romano c’è Gabriele Piraino. Successo agevole per il 22enne numero 363 del mondo, che liquida in due set – 7-5 6-0, Andrea Bacaloni (n.1435 ATP). Il classe 2002 palermitano se la vedrà con la testa di serie numero sei del draw Juan Cruz Martin Manzano (n.572 ATP), autore di un’ottima prova (6-4 6-1) con Gabriele Maria Noce (n.935 ATP).

BONDIOLI C’È

Non tradisce le attese Federico Bondioli (n.329 ATP), che rifila un doppio 6-4 al numero 1155 del mondo Leonardo Primucci e incontrerà in semifinale Alessandro Ingarao, sopravvissuto dopo tre ore e 22 minuti – 6-2 6-7(6) 7-5 – al match con Denis Constantin Spiridon (n.1186 ATP). Avanti anche Riccardo Bonadio e Alberto Bronzetti, che eliminano rispettivamente Lorenzo Angelini, testa di serie numero 8, e Giorgio Tabacco.