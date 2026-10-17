Tabellone ATP 250 Bruxelles 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Bruxelles 2026, al via dal 19 al 25 ottobre. Nessun italiano presente nel seeding, guidato dal francese Arthur Fils. Scenderà in campo anche il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 2, seguito dall’argentino Francisco Cerundolo. A rappresentare il Belgio ci saranno Zizou Bergs, reduce dal successo su Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai, il talento Alexander Blockx, Raphael Collignon e il mito David Goffin, entrato in main draw grazie a una wildcard.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Fils Bye
(Q) vs Munar
(WC) Goffin vs (Q)
(Q) vs (5) Michelsen
(4) Blockx vs (Q)
Struff vs Giron
Prizmic vs Dzumhur
Samuel vs (6) Bergs
Parte bassa
(7) van de Zandschulp vs Majchrzak
Fearnley vs Gaston
Hanfmann vs (Q)
Bye (3) F. Cerundolo
(8) Navone vs J. Cerundolo
Griekspoor vs (WC) Schoenhaus
(WC) Rune vs Collignon
Bye (2) Lehecka