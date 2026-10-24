Tabellone ATP 500 Basilea 2026: tutti gli accoppiamenti, Djokovic e Fils a caccia delle Finals

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Basilea 2026. Sarà lo statunitense Ben Shelton a guidare il seeding, seguito dal francese Arthur Fils e dallo spagnolo Rafael Jodar. Esordio contro Casper Ruud per la prima testa di serie, mentre Fils affronterà Hubert Hurkacz. Presente con una wild card anche Novak Djokovic, quarta forza del tabellone, che debutterà contro Ugo Humbert. Tra i padroni di casa Stan Wawrinka sfiderà Jiri Lehecka, mentre Dominic Stricker affronterà Alexander Bublik. Nessun italiano direttamente ammesso al main draw.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Shelton vs Ruud
(WC) Kym vs Rinderknech
(Q/LL) vs (Q/LL)
(WC) Wawrinka vs (8) Lehecka
(4) (WC) Djokovic vs Humbert
(Q/LL) vs (SE) Struff
(Q/LL) vs Borges
(WC) Stricker vs (7) Bublik
Parte bassa
(5) Davidovich Fokina vs Bergs
Rune vs Halys
Vacherot vs Navone
Tabilo vs (3) Jodar
(6) Fritz vs Tsitsipas
(Q/LL) vs Shapovalov
Michelsen vs Van de Zandschulp
Hurkacz vs (2) Fils