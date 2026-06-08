Sinner a Milano per accertamenti medici: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Jannik Sinner è atterrato a Milano per effettuare accertamenti medici programmati all’ospedale San Raffaele e andare a fondo sulla causa che ha portato al suo malore nel match contro Juan Manuel Cerundolo. Di rientro dalla vacanza con la propria fidanzata in Sardegna, il quattro volte campione Slam è pronto per rimettersi in marcia. Check-up che terranno impegnato l’altoatesino per tutta la giornata di lunedì 8 giugno, fino a sera. Mercoledì, a Monte-Carlo, è prevista la ripresa degli allenamenti in vista dello swing sull’erba, dove Jannik dovrà difendere il titolo sul prato più prestigioso del mondo. A Wimbledon, l’azzurro è chiamato a firmare la doppietta nell’albo d’oro dell’All England Club.