Tennis in Vacanza, Manuel Baroni: “Passione e condivisione alla base del nostro progetto”

Giocare a tennis, viaggiare e divertirsi. “Tennis in Vacanza” è un’idea vincente a 360°. L’obiettivo del maestro Manuel Baroni e di tutto lo staff è quello di creare gruppi di persone pronte a condividere la passione per tennis e padel nelle più belle località d’Italia e d’Europa.

“Il progetto ‘Tennis in Vacanza’ è nato per gioco”, racconta Baroni. “Lavoravo al Circolo Sportivo RAI di Tor di Quinto, quando un gruppo di soci mi chiese di organizzare una vacanza tennistica. Optai per Umago, in Croazia, dove trascorremmo una fantastica settimana. Da quel momento in poi il numero di viaggi è aumentato in maniera esponenziale, riscuotendo un grande successo. Con lo staff abbiamo deciso di andare oltre i canonici sette giorni estivi ed invernali, sfruttando al meglio le diverse occasioni offerte dalle festività presenti sul calendario. Trascorrere fuori due o tre notti, mantenendo i nostri standard qualitativi, è decisamente funzionale alle esigenze di tutti”. Tennis e padel alla base di un viaggio indimenticabile, ricco di piacevoli momenti da dedicare alla scoperta di luoghi ricchi di storia e di cultura. “Le destinazioni sono sia in Italia che all’estero – prosegue il maestro FIT – in particolar modo Spagna, Portogallo e Croazia. Un gruppo di maestri altamente qualificati accompagna i giocatori nell’arco dell’intera vacanza, coccolandoli dal primo all’ultimo giorno, in stretto contatto con lo staff fornito dalle strutture ospitanti. Sport, arricchimento culturale e divertimento sono alla base del progetto”. Un’organizzazione impeccabile, che sin dalla scelta del nome non ha lasciato nulla al caso. “Il tennis ed il padel sono al centro della nostra idea. Ho scelto di posporre la parola “vacanza” proprio al fine di dare maggior risalto all’attività sportiva. L’aspetto del gruppo è senza dubbio la carta vincente. Offrire al cliente l’opportunità di conoscere nuove persone e condividere con loro questo tipo di esperienze è un valore aggiunto a ciò che facciamo con grande passione a partire dal primo giorno”.

Capodanno è sempre più vicino e “Tennis in Vacanza” ha la soluzione giusta. Dal 27 dicembre al 2 gennaio un emozionante tour sportivo-culturale dall’Algarve a Siviglia vi travolgerà. Quattro intense giornate di allenamento, con programmi stimolanti ed appropriati per ogni livello di gioco, insieme ai maestri di tennis e padel abilitati dalle rispettive federazioni. Una vacanza a cinque stelle per giocare e rilassarsi immersi nella splendida cornice del Penina Hotel & Golf Resort, prima di scoprire le meraviglie della storica città andalusa all’alba del 2020.

Tutte le informazioni utili sul sito www.tennisinvacanza.com

