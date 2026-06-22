Vondrousova sulla sospensione: “Per la prima volta in vita mia non ho un piano”

“Per la prima volta nella mia vita non ho un piano, per la prima volta nella mia vita non so dove mi porterà la strada che ho davanti“. Marketa Vondrousova ha affidato ad una lunga lettera pubblicata sui social network le sue emozioni dopo l’ufficialità della sua sospensione per 4 anni a causa di un test antidoping saltato nel dicembre 2025. “Non mi sono mai dopata in tutta la mia carriera, non sono mai risultata positiva ad un test e sono sempre scesa in campo con la coscienza pulita – ha scritto Vondrousova -. Solo tre giorni dopo quel test saltato sono risultata negativa“. L’ex numero 6 del mondo non ha nascosto la sofferenza provata negli scorsi mesi, in un passaggio ammette: “Gli ultimi sette mesi hanno lasciato ferite che non scompariranno da un giorno all’altro“.

Nonostante il momento durissimo, la tennista ceca si è detta fiera di aver lottato fino alla fine per dimostrare la propria innocenza e ci ha tenuto a ringraziare chi le è stato vicino. Vondrousova, infatti, ha scritto: “Titoli, trofei e vittorie prima o poi svaniscono, mentre le persone che ti stanno vicino quando tutto va a pezzi no”. Con la chiosa finale, la lettera della campionessa di Wimbledon 2023, ha trasmesso grinta e tenacia: “Anche se questo capitolo si è chiuso con più dolore di quanto mi immaginassi, non cancella la persona che sono, ciò in cui credo e tutto ciò che ho dato a questo sport”.