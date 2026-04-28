Masters 1000 Madrid 2026: tre azzurri per la prima volta agli ottavi di finale

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Per la prima volta al Masters 1000 di Madrid ci sono ben tre italiani agli ottavi di finale. E, guarda caso, parliamo proprio dei tre azzurri più alti nel ranking ATP, nonché tutti nelle prime dieci teste di serie del torneo. L’ennesimo dato che certifica l’età dell’oro del nostro movimento.

Già la passata stagione c’erano comunque stati risultati altrettanto positivi. Lorenzo Musetti si fermò solo in semifinale, mentre Matteo Arnaldi venne frenato ai quarti. Per loro fu fatale l’incrocio con lo stesso esecutore (poi sconfitto in finale contro Casper Ruud): Jack Draper. Nel 2022 furono invece sempre ‘Muso’ e Jannik a raggiungere gli ottavi, ma la loro corsa non andò oltre. A spingersi più vicino possibile al titolo fu Matteo Berrettini, che in quel magico 2021 conquistò una finale straordinaria e sfiorò l’impresa contro il gigante di Amburgo Alexandre Zverev.

Ma per quest’anno i presupposti positivi ci sono tutti, per eguagliare il traguardo del romano e, chissà, magari fare anche meglio.