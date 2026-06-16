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Wimbledon 2026, annunciate anche le wild card femminili: c’è Chwalinska

Jacopo Di Lorenzo
By Jacopo Di Lorenzo
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Maja Chwalinska (foto GAME)
Maja Chwalinska (foto GAME)

È la polacca Maja Chwalinska a risultare la prima delle wild card che verranno assegnate al femminile in vista di Wimbledon 2026. Dopo l’exploit al Roland Garros, dove è arrivata sino in finale, piegatasi solo a Mirra Andreeva, assegnarle una wild card per lo slam londinese è stata una scelta piuttosto naturale.

C’è da dire che non sono molti i match della Chwalinska giocati su erba in carriera, infatti il suo miglior risultato era arrivato proprio a Wimbledon, nel 2022, dove era riuscita ad approdare al secondo turno, sconfitta successivamente da Alison Riske-Amritraj. Prima di allora, non si era mai qualificata a Wimbledon, e non sarebbe più riuscita a farlo nemmeno dopo. Inoltre, sono completamente assenti dal suo curriculum dei match su erba nel circuito maggiore che non siano a Wimbledon. Che sia questo l’anno giusto per la polacca per diventare un po’ più erbivora e calcare nuovi prati?

A far compagnia a Chwalinska, uno stuolo di tenniste britanniche, in piena coerenza con i criteri di assegnazione delle wild card di Wimbledon, che prevedono di invitare “chi possa generare maggiore interesse verso il tennis britannico”.

LA LISTA COMPLETA:

1. Maja Chwalinska (POL)
2. Harriet Dart (GBR)
3. Alicia Dudeney (GBR)
4. Hannah Klugman (GBR)
5. Mika Stojsavljevic (GBR)
6. Katie Swan (GBR)
7. Mimi Xu (GBR)
8. Da assegnare

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