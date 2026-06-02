Challenger 125 Perugia 2026: Nardi sul velluto, Roca Batalla ko in due set

Esordio con il sorriso per Luca Nardi al Challenger 125 di Perugia 2026. Il marchigiano si è imposto in due set su Oriol Roca Batalla (n. 377 ATP) con il risultato finale di 6-4 7-6(5) dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Un match in pieno controllo dell’azzurro fin dalle prime battute: break nel primo game e set che scivola via senza increspature. Secondo parziale più equilibrato, con lo spagnolo che, nonostante gli sforzi e il carattere indomito, non ha mai dato l’idea di poter prendere in mano le redini della sfida.

Il classe 2003 è ancora alla ricerca di quella continuità mancata nella prima metà di stagione. Ripartire proprio dal torneo umbro, dove l’anno scorso si arrese soltanto in semifinale ad Andrea Pellegrino (poi vincitore), potrebbe rappresentare la giusta iniezione di fiducia anche in vista dello swing sul verde. Ad attenderlo al secondo turno ci sarà Remy Bertola, che si è imposto in tre set sull’argentino Lucio Ratti.