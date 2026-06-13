Wimbledon 2026: Berrettini a caccia di una wild card, lunedì la decisione della direzione del torneo

Lunedì 15 giugno la direzione del torneo di Wimbledon svelerà le wild card per il tabellone principale del terzo Slam della stagione. L’entry list dei Championships si è chiusa dopo gli Internazionali d’Italia e Matteo Berrettini, numero 107 del mondo dopo Roma, attualmente dovrà giocare le qualificazioni per accedere al main draw del Major dove si spinse fino in finale nel 2021. Il tennista romano non potrà sfruttare la sua classifica (n.48 ATP) per entrare direttamente in tabellone, dal momento che i quarti al Roland Garros sono arrivati dopo la chiusura dell’entry list per Wimbledon.
Il 30enne capitolino, dopo i forfait di Carlos Alcaraz (già annunciato) e Arthur Cazaux, è al momento fuori di due posti dal main draw del torneo londinese. Ciò vuol dire che, se non dovesse ricevere una wild card o se non dovessero cancellarsi due giocatori, dovrebbe disputare le qualificazioni per accedere al tabellone principale. Buona parte degli accessi diretti al main draw andranno a tennisti britannici, ma la direzione del torneo potrebbe utilizzare gli slot extra per premiare Berrettini, finalista nel 2021. Il romano spera nella wild card, ma le carte si sveleranno il 15 giugno.