WTA 500 Berlino 2026: inizia in ritardo per pioggia la finale Pegula-Noskova, match a rischio

A rischio la finale tra Jessica Pegula e Linda Noskova, match valido per l’ultimo atto del WTA 500 di Berlino 2026. Pioggia torrenziale sulla capitale tedesca, con inondazioni e danni all’interno del circolo, rimasto allagato a causa della forti precipitazioni. Il match sarebbe dovuto iniziare alle 12.00, la direzione del torneo non ha fornito indicazioni su un ipotetico orario di inizio.

13.20 – “L’area del torneo è attualmente chiusa e al momento non è possibile accedere per motivi di sicurezza. Vi chiediamo gentilmente di restare a casa fino a nuova comunicazione”, l’aggiornamento della direzione del torneo.

13.15 – Danni ai sistemi elettrici e di alimentazione del circolo, diverse aree sono rimaste allagate.

13.10 – Altra indicazione della direzione del torneo: fino alle 16.00 non si gioca.

12.55 – La finale, dunque, non inizierà prima delle 14.00, ma il ritardo verosimilmente aumenterà ulteriormente.

12.50 – “Stiamo lavorando con grande impegno per far proseguire il torneo. Ulteriori informazioni saranno disponibili sui nostri canali social a partire dalle 14.00”, sempre la direzione del torneo.

12.45 – “Cari fan del tennis, a causa di un forte temporale abbiamo dovuto evacuare preventivamente l’area. Le piogge hanno danneggiato parte del circolo”, il messaggio della direzione del torneo.

12.30 – La finale tra Pegula e Noskova inizierà in ritardo.