WTA 500 Ningbo 2026: Paolini batte Kalinina e trova Jovic al secondo turno

Jasmine Paolini ha ancora qualcosa da dire nel 2026. L’azzurra, che sembra perlomeno aver ritrovato una buona condizione fisica, sta dando anche buoni segnali di tennis: l’ultima prova è la vittoria al primo turno del WTA 500 di Ningbo 2026 contro Anhelina Kalinina per 6-2 7-5. Il secondo set è particolarmente significativo, perché Jasmine non poteva trovarsi più lontana dal vincerlo: da sotto 5-0 la sua tipica cilindrata è tornata, mandando in completa agitazione un’avversaria che non vedeva più soluzioni percorribili.

La numero uno azzurra sembra essersi messa alle spalle tutti i problemi fisici della stagione, in particolare quelli al piede. Tutti e tre gli ultimi Grand Slam della stagione sono stati influenzati, quale più quale meno, da dolore o strascichi di una preparazione costellata di interruzioni e riprese, ma da quando la toscana è arrivata in Cina, l’andamento è cambiato. Dopo alcune buone prestazioni alle Final Eight di Billie Jean King Cup 2026, Paolini ha perso una partita difficile in tre set contro una Daria Snigur in ottima giornata, e poi ha vinto due ottime partite contro giocatrici in ascesa come le 2006 ceche Sara Bejlek e Nikola Bartunkova, prima di cedere al tennis della vita di Sonay Kartal.

La prossima sfida arriverà dalla numero 12 del mondo Iva Jovic: la statunitense, testa di serie numero 4 del tabellone, ha approfittato di un bye al primo turno. L’obiettivo è di spremere tutta la fiducia possibile da queste ultime tre settimane della stagione WTA.