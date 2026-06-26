WTA 500 Bad Homburg 2026: Osaka batte Wang e vola in finale

Naomi Osaka prosegue nel suo buon periodo di forma e batte con un doppio 6-3 Xinyu Wang nella semifinale del WTA 500 di Bad Homburg, raggiungendo la prima finale dallo scorso luglio nel Masters 1000 di Montreal, persa con Victoria Mboko. Una prova, quasi, perfetta con la tennista giapponese in controllo per gran parte del match, fatta eccezione per un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set. Nell’atto conclusivo del torneo affronterà la vincente della sfida tra Karolina Muchova ed Elena-Gabriela Ruse, per tornare ad alzare un trofeo dopo più di un anno, quando vinse nel WTA 125 di Saint Malo contro Kaja Juvan. Le ultime prestazioni rappresentano un ottimo biglietto da visita per l’imminente inizio di Wimbledon, dove non si è mai spinta oltre il terzo turno. In questo senso, l’ex numero uno del mondo affronterà all’esordio nello Slam londinese Elsa Jacquemot, mentre Wang sarà l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto.