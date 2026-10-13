Zverev: “Chiudere l’anno in cima alla classifica è un sogno che diventa realtà”

Una stagione straordinaria per il tennista tedesco, protagonista di un 2026 che lo ha visto conquistare due titoli Slam: prima il Roland Garros e poi lo US Open, ultimo Major dell’anno. A impreziosire ulteriormente il suo percorso, però, è la certezza di chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale.

Zverev ha conquistato due dei quattro Slam disputati in questa stagione, imponendosi sia sulla terra battuta sia sul cemento. Gli infortuni di Alcaraz e Sinner hanno certamente contribuito alla sua impresa, ma il risultato raggiunto non era affatto scontato. Il tedesco si prepara così a concludere il 2026 da numero uno del mondo, coronando un obiettivo inseguito a lungo: “È stata una stagione fantastica. Sapere che chiuderò l’anno in cima alla classifica è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Zverev.