Ct Ceriano, il sogno A1 passa per Verona

Dopo aver dominato il girone 1 del campionato di Serie A2, il Club Tennis Ceriano si prepara ad affrontare l’Associazione Tennis Verona nel turno decisivo dei play-off promozione. La formazione veneta arriva a questa sfida forte del secondo posto nel girone 2 agguantato in rimonta e del successo per 3-1 conquistato lo scorso week-end contro il Circolo Tennis Palermo nel primo turno dei play-off. Una vittoria ottenuta pur senza la stella bulgara Elitsa Kostova, già numero 130 della classifica mondiale WTA. Match d’andata in programma a Verona domenica 5 dicembre con ritorno in casa del CTC il 12 dicembre prossimo. L’altro biglietto per la massima divisione se lo giocheranno invece il Tennis Club Cagliari e le bresciane del Bal Lumezzane.

“Si tratta di una formazione insidiosa – commenta il capitano del CTC Silverio Basilico parlando delle prossime avversarie -. Da parte nostra, metteremo in campo l’orgoglio e la combattività che abbiamo sempre dimostrato quest’anno. Mi auguro che disputare l’incontro di ritorno in casa, su una superficie veloce come quella del Centro Robur Saronno, possa darci un piccolo vantaggio in una sfida che mi aspetto difficile ed equilibrata”. Formazione al completo per il team brianzolo che si prepara a questo confronto con entusiasmo e con la voglia di riprovare quel brivido già sentito nel 2014 all’epoca di quella prima, storica promozione in Serie A1.

