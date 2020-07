Serie A2, esordio con vittoria per le ragazze del CT Ceriano

Parte nel migliore dei modi, per le ragazze del Club Tennis Ceriano, il Campionato femminile di Serie A2 2020. Contro il Circolo Eur di Roma, il team capitanato da Silverio Basilico ottiene i primi tre punti stagionali grazie a un convincente successo casalingo per 3-1 sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Roseda di Merate (Lecco). Una vittoria ancora più importante se si considera l’inedita formula ridotta di questa stagione anomala, che prevede un solo scontro diretto tra le squadre di ogni raggruppamento, con play-off promozione riservati soltanto alle prime classificate. “Sono orgoglioso di tutte le ragazze – dice Basilico -. Era importante partire con il piede giusto e sia Camilla Scala che Rachele Zingale hanno disputato due grandi match. Ma anche Angelica Moratelli, con grande spirito di squadra, è scesa in campo e si è sacrificata nonostante le precarie condizioni di forma e questo per noi vuol dire molto. Settimana prossima nella trasferta contro Beinasco dovremo dare il massimo, ma siamo tutti molto fiduciosi”.

L’inizio non è dei più semplici. Opposta alla maiorchina Yvonne Cavalle-Reimers, Angelica Moratelli paga il periodo di inattività e incassa un pesante 6-0 nel primo parziale. Nel secondo set la giocatrice trentina non riesce a ribaltare il risultato ma evidenzia comunque degli incoraggianti segnali di crescita. Tutt’altro che agevole anche il debutto di Camilla Scala con i colori del team di Ceriano Laghetto. Il nuovo acquisto della società brianzola all’inizio fatica a imporre il proprio tennis contro Lisa Sabino. Qualche errore di troppo, specie alla battuta, rischia di complicare le cose, ma dopo aver perso di misura il primo set al tie-break, l’imolese sale in cattedra iniziando a comandare il gioco col suo dritto e portando poi Ceriano sull’1-1. Rachele Zingale firma il sorpasso sulle giocatrici capitoline grazie al successo per 6-4 6-4 contro Alessandra Amodeo e, in coppia con la Scala, concede il bis fissando il punteggio sul 3-1. Nonostante una superficie di gioco molto diversa rispetto ai campi veloci del Robur Saronno (dove, di solito, le ragazze di Ceriano giocavano gli incontri casalinghi), sulla terra rossa del Ct Roseda di Merate arriva un successo pesante. Appuntamento per domenica 12 luglio in Piemonte, quando l’avversario sarà Beinasco (all’esordio vittorioso contro Sassuolo) in uno scontro già decisivo per il primo posto nel raggruppamento. Quest’anno, d’altronde, tra le tante nuove regole di una stagione a suo modo unica, la certezza è che lungo la strada che porta in A1 l’imperativo sarà uno soltanto: vietato sbagliare.

RISULTATI

PRIMA GIORNATA GIRONE 1

Club Tennis Ceriano b. Circolo Tennis Eur Roma 3-1

Yvonne Cavalle-Reimers (R) b. Angelica Moratelli (C) 6-0 6-1

Camilla Scala (C) b. Lisa Sabino (R) 6-7 6-3 10/8

Rachele Zingale (C) b. Alessandra Amodeo (R) 6-4 6-4

Scala/Zingale (C) b. Cavalle-Reimers/Alessandrelli (R) 6-4 6-1

CLASSIFICA GIRONE 1

Tennis Beinasco 3 punti

Club Tennis Ceriano 3 punti

Sc Sassuolo 0 punti

Circolo Tennis Eur 0 punti

