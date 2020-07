Con Genova un 3-3 che sta stretto. Ma il Tc Crema va forte, anche senza due big

Alla vigilia dell’esordio, al Tennis Club Crema avrebbero firmato per un 3-3 contro il Tennis Club Genova 1893. Ma a conti fatti il pareggio casalingo che ha inaugurato l’edizione 2020 della Serie A1 sta perfino stretto ai ragazzi di Armando Zanotti, che avrebbero meritato qualcosa in più. Lo dicono i punteggi degli incontri: a fronte di tre sfide vinte in due set, un paio delle quali piuttosto agevolmente, per i cremaschi sono arrivate tre sconfitte al terzo, da quest’anno sostituito da un long tie-break ai 10 punti anche negli incontri di singolare. Significa che sarebbe bastato poco per incassare il successo che avrebbe garantito la vetta solitaria della classifica (in virtù del 3-3 fra Tc Sinalunga e Tennis Comunali Vicenza nell’altro duello del Gruppo 3), ma è anche vero che sulla terra all’aperto di via del Fante – a porte chiuse – la giornata era iniziata in salita, con gli ospiti a segno nei primi due incontri. Nella sfida fra giovani promesse, il ligure Matteo Arnaldi ha rimontato un set a Samuel Vincent Ruggeri, imponendosi per 3-6 6-1 10/7, e poco dopo Federico Arnaboldi ha firmato il 2-0 contenendo il tentativo di riaprire il match di Riccardo Sinicropi, bravo a rialzarsi dopo un avvio complesso ma poi beffato per un soffio. Tuttavia, da lì in avanti la musica è cambiata, con uno splendido Andrey Golubev che ha riacceso gli animi dei padroni di casa.

Il 33enne kazako ha sfoderato un match splendido per battere col punteggio di 6-4 7-6 il numero uno rivale Andrea Arnaboldi, recente finalista ai Campionati italiani di Todi, mentre una ventina di minuti più tardi è arrivato il 2-2 di Lorenzo Bresciani, che proprio al Tc Crema sta provando a lanciarsi nel mondo dei “pro”. Il 19enne mantovano l’ha spuntata per 6-4 6-2 su Mirko Lagasio, portando il match alla pausa su una situazione di parità. Poi è stata la volta dei doppi, che hanno fissato il definitivo 3-3, non senza rimpianti per la formazione lombarda. Perché, mentre sul Campo 1 Golubev e Vincent Ruggeri passeggiavano contro Arnaldi/Lagasio (6-2 6-2 il punteggio), sul Campo 2 Sinicropi e Bresciani hanno fatto sentire il profumo del successo, strappando il primo set ai cugini Arnaboldi. Ma i due canturini del Tc Genova non si sono arresi e sono emersi alla distanza, imponendosi per 4-6 6-3 10/7. “Il pareggio ci sta un po’ stretto – ha detto il presidente Stefano Agostino –, e conquistare i tre punti oggi sarebbe stato un grandissimo passo avanti verso il secondo posto, che significa salvezza diretta. Peccato, ma la squadra ha risposto comunque alla grande, malgrado mancassero i nostri due elementi di punta Lorenzi e Ungur”. Un segnale più che positivo in vista del prossimo duello, domenica 12 luglio (alle ore 15) al Tennis Comunali Vicenza, contro una formazione che può contare su Aljaz Bedene (n.61 Atp) e Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros del 2018. Nomi importanti, anche se il Tc Crema ha già dimostrato di avere le armi per giocarsela con tutte le rivali.

RISULTATI

PRIMA GIORNATA GIRONE 3

Tennis Club Crema vs Tennis Club Genova 1893 3-3

Matteo Arnaldi (G) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 3-6 6-1 10/7, Federico Arnaboldi (G) b. Riccardo Sinicropi (C) 6-2 5-7 10/6, Andrey Golubev (C) b. Andrea Arnaboldi (G) 6-4 7-6, Lorenzo Bresciani (C) b. Mirko Lagasio (G) 6-4 6-2, Golubev/Vincent Ruggeri (C) b. Arnaldi/Lagasio (G) 6-2 6-2, Arnaboldi/Arnaboldi (G) b. Sinicropi/Bresciani (C) 4-6 6-3 10-7.

CLASSIFICA GIRONE 3

1. Tennis Club Crema, 1 punto (3-3)

1. Tennis Club Genova 1893, 1 punto (3-3)

1. Tennis Comunali Vicenza, 1 punto (3-3)

1. Tennis Club Sinalunga, 1 punto (3-3).

