Serie A2, il Ct Ceriano parte in quarta: 3-1 al Tennis Beinasco

Dubbi, attese e curiosità hanno lasciato presto spazio alla festa in casa Ceriano. Le ragazze brianzole hanno esordito come meglio non avrebbero potuto nel campionato di Serie A2 2019 superando le avversarie dell’US Tennis Beinasco per 3-1 davanti al pubblico di casa in quel di Saronno. Un successo tutt’altro che scontato perché la formazione piemontese era reduce dal rotondo 4-0 inflitto in casa allo Sporting Sassuolo mentre il club lombardo aveva osservato subito il turno di riposo nella prima giornata. E dire che le cose non erano iniziate nel migliore dei modi per Ceriano, perché la 28enne ungherese Reka-Luca Jani era partita fortissimo superando Anne Schaefer e portando le ospiti sull’1-0 al termine di un match teso ed equilibrato. Ci ha pensato poi Angelica Moratelli a riportare il punteggio in parità grazie all’ottimo successo su Martina Caregaro al terzo set. Sono serviti tre parziali anche a Gloria Stuani per aver ragione di Maria Canavese mentre, nel doppio, la coppia Moratelli/Stuani (che già lo scorso anno si era rivelata particolarmente affiatata) ha superato il duo Jani/Rizzetto per 6-2 7-5 regalando al club di via Campaccio il punto decisivo e la prima gioia stagionale.

Esordio migliore non poteva immaginare nemmeno il neo capitano Silverio Basilico, che commenta: “Sono molto soddisfatto per come hanno giocato le ragazze. Sono stati tutti match molto combattuti e loro hanno dimostrato grande spirito di squadra e la capacità di lottare. La settimana prossima ci aspetta un’altra sfida molto difficile contro Rungg, loro sono molto forti, ma noi faremo del nostro meglio e vedremo come andrà a finire”. Grazie a questo successo, Ceriano sale a tre punti proprio insieme all’US Beinasco mentre il TC Mestre consolida il primo posto grazie al netto successo di Sassuolo. Domenica prossima il Club di Ceriano ospiterà le altoatesine del Tennis Club Rungg che, dopo il 2-2 interno contro Cagliari e il successo odierno a Torino contro la formazione B dello Sporting Stampa, occupano il secondo posto nel girone 2 con 4 punti. Un incrocio delicato che potrà già rivelare molto sulle ambizioni di entrambe. Interessante, sulla carta, anche la sfida tra US Beinasco e Tc Mestre in un raggruppamento che appare davvero molto equilibrato.

RISULTATI

Seconda giornata Girone 2

Club Tennis Ceriano b. US Beinasco 3-1

Reka-Luca Jani (B) b. Anne Schaefer (C) 6-3 6-4, Angelica Moratelli (C) b. Martina Caregaro (B) 6-3 4-6 6-4, Gloria Stuani (C) b. Maria Canavese (B) 6-3 6-7 6-2, Moratelli/Stuani (C) b. Jani/Rizzetto (B) 6-2 7-5

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Mestre, 6 punti

2. Tennis Club Rungg, 4 punti

3. Club Tennis Ceriano, 3 punti

4. US Tennis Beinasco, 3 punti

5. Tennis Club Cagliari, 1 punto

6. Sc Sassuolo, 0 punti

7. Sporting Stampa “B”, 0 punti

