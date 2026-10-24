Montepremi e Punti

Lorenzo Musetti in finale all’ATP 250 di Lione 2026: quanto guadagna? Soldi, punti, montepremi

Marco della Calce
By Marco della Calce
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Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026
Lorenzo Musetti - Foto FITP

Lorenzo Musetti raggiunge la finale dell’ATP 250 di Lione 2026 sconfiggendo in semifinale il connazionale e numero 6 del mondo Flavio Cobolli. Per il romano si tratta del secondo torneo stagionale in cui arriva all’ultimo atto dopo esserci riuscito nel ‘250’ di Hong Kong, in cui, però, è uscito sconfitto contro il kazako Bublik. Adesso la sfida con l’americano Taylor Fritz.

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COBOLLI IN FINALE A LIONE: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

L’accesso in finale nella città francese ha permesso al tennista toscano di assicurarsi 165 punti in classifica ATP e un assegno di 67200 euro. Per quanto riguarda la classifica, Musetti guadagna punti importanti per provare a tornare nella Top 10 nella prossima stagione.

MONTEPREMI ATP 250 LIONE 2026

PRIMO TURNO – € 8,120 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 13,290 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 22,890 (50 punti)

SEMIFINALI – € 39,505 (100 punti)

FINALISTA – € 67,200 (165 punti)

VINCITORE – € 115,195 (250 punti)

 

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