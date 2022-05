Bonfiglio made in USA: 3 in semifinale. Sorprese Basavareddy e Hovde

Non ci sarà una doppietta di Gonzalo Bueno nel Trofeo Bonfiglio. Dopo il successo dello scorso anno, il peruviano (numero 2 del tabellone) si è fermato nei quarti di finale dell’edizione numero 62 dell’evento del Tc Milano Alberto Bonacossa. A batterlo, in rimonta, è stato l’americano di origini indiane Nishesh Basavareddy: 6-7 6-3 6-1 il risultato in favore del numero 10 del torneo, che ammira Novak Djokovic, adora Milano come pure il cibo italiano e si allena tra l’Indiana e la Florida. Bueno ha saputo rimontare uno svantaggio di 4-1 nel primo set per imporsi al tie-break, ma Basavareddy ha mantenuto alta la concentrazione, giocando sempre vicino alla riga di fondo, costringendo piano piano l’avversario a difese sempre più estenuanti. In semifinale, il rivale dell’americano sarà lo spagnolo Martin Landaluce, testa di serie numero 8, capace di rimontare il lituano Edas Butvilas fino al 5-7 6-3 6-4 definitivo. “Il mio giocatore preferito? Carlos Alcaraz – dice l’iberico, che si allena a Madrid insieme all’ex pro Oscar Burrieza – perché mi sono allenato con lui durante il Masters 1000 di Madrid ed è stato il momento più bello che abbia mai vissuto su un campo da tennis”. Nella parte alta del draw, promossi il numero 1 Daniel Vallejo (6-4 6-2 al croato Dino Prizmic) e l’altro americano Learner Tien, che ha rimontato l’argentino Lautaro Midon, costretto a mezzo servizio da una contrattura al polpaccio sinistro.

Tra le ragazze, è uscita di scena quella che poteva essere considerata la grande favorita, dall’alto del suo ranking Wta e dei suoi successi tra le grandi, ben tre quest’anno a livello Itf. Diana Shnaider, russa, numero 2 del seeding, 322 del ranking mondiale delle professioniste, ha lasciato il Bonfiglio dopo aver ceduto all’americana Liv Hovde, già in precedenza autrice di alcune ottime prestazioni sui campi di via Arimondi. La 16enne, originaria del Minnesota e poi trasferitasi in Texas, ha recuperato un set di svantaggio chiudendo col punteggio di 4-6 6-4 6-2, approfittando anche di un problema alla spalla sinistra della mancina di Mosca, in difficoltà soprattutto nel terzo parziale. Detto questo, la statunitense ha impressionato, confermando di essere una delle promesse più interessanti del tennis a stelle e strisce. Allenata dall’ex pro australiano Phil Dent (numero 17 Atp come best ranking e due Slam in doppio), la texana ha mostrato un tennis di pressione da fondo con picchi di alto livello. Il circuito pro, dove ha già vinto una manciata di partite, la attende a breve. La Hovde troverà in semifinale la ceca Lucie Havlickova, numero 4 del seeding, a segno ugualmente in tre set sull’altra russa Mirra Andreeva, promettente 15enne che tuttavia ha ancora troppi alti e bassi durante il match per poter ambire a traguardi importanti. Nella parte alta, sfida tra la svizzera Celine Naef e Ksenia Zaytseva, unica delle tre russe in gara nei quarti a raggiungere la giornata di sabato: per lei, successo piuttosto agevole sull’ucraina Anastasiya Lopata. Domani le semifinali a partire dalle 10, sempre con ingresso libero.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 62° TROFEO BONFIGLIO

Tabellone singolare maschile, quarti di finale

D. Vallejo (Par) [1] b. D. Prizmic (Cro) [5] 6-4 6-2, L. Tien (Usa) b. L. Midon (Arg) [9] 4-6 6-3 6-0, N. Basavareddy (Usa) [10] b. G. Bueno (Per) [2] 6-7(4) 6-3 6-1, M. Landaluce (Esp) [8] b. E. Butvilas (Ltu) [4] 5-7 6-3 6-4.

Tabellone singolare femminile, quarti di finale

C. Naef (Sui) [7] b. T. Preston (Aus) 7-5 6-0, L. Havlickova (Cze) [4] b. M. Andreeva (Rus) [9] 6-2 4-6 6-2, K. Zaytseva (Rus) [3] b. A. Lopata (Ukr) 6-4 6-3, L. Hovde (Usa) [5] b. D. Shnaider (Rus) [2] 4-6 6-4 6-2.

Tabellone doppio maschile, semifinali

M. Brunold (Sui) / L. Gavrielides (Ger) b. G. Bueno / I. Buse (Per) [1] 7-6(2) 7-5, N. Basavareddy / A. Kim (Usa) b. N. Godsick / E. Quinn (Usa) 7-5 6-0.

Tabellone doppio femminile, semifinali

L. Ciric Bagaric (Cro) / S. Costoulas (Bel) [2] b. K. Kozakova / C. Naef (Sui) 6-3 6-2, I. Balus / N. Daubnerova (Svk) [5] b. L. Hovde / Q. Lopez (Usa) [1] 6-4 6-0.

