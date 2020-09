Crema si arrende nei playoff per la Serie B2. Ma in D festeggia una doppia promozione coi giovani

Una giornata storta, di quelle che ogni tanto capitano anche ai migliori. È quella che ha condannato le ragazze del Tennis Club Crema alla sconfitta al primo turno dei play-off di Serie C, sui campi del Circolo Tennis Parabiago. Già in settimana era arrivato qualche segnale negativo, con l’infortunio alla caviglia di Giulia Finocchiaro, e la sfida di domenica è stata da subito a favore delle padrone di casa, che hanno chiuso i conti al termine dei singolari, spuntandola per 3-0. Decisive le vittorie di Valentina Urelli Rinaldi contro Lidia Mugelli (6-3 7-6), di Sonia Cassani contro una Finocchiaro non al cento per cento (7-5 6-0), e di Carola Cavelli contro Marcella Cucca, sconfitta per 6-2 3-6 10/8 in un confronto combattutissimo. Una vittoria della giocatrice cremasca avrebbe aperto altri scenari, invece a sfidare il Quanta Club per un posto in B2 ci saranno le milanesi, mentre al Tc Crema tocca masticare amaro. “Abbiamo lottato in tutti gli incontri – il commento della capitana Daniela Russino –, ma la giornata non ci ha mai sorriso. È andato tutto nel verso sbagliato, a partire dai problemi di Giulia in settimana: c’è stato poco da fare. Siamo dispiaciute per la sconfitta, ma non molliamo. Ci ripresenteremo più forti nel 2021, per inseguire un obiettivo alla nostra portata”.

A mitigare la delusione per un obiettivo sfumato, al Tc Crema c’è tanta soddisfazione per la doppia promozione conquistata in Serie D, con una squadra promossa in D1 e l’altra in D2. La formazione di Serie D2, composta da Danny Ricetti, Giacomo Nava, Marco Ricci, Leonardo Cattaneo e Nicola Remedi, ha completato al Country Club Voghera una stagione perfetta, con il dominio nel Girone 5 del campionato grazie a tre vittorie per 3-1, contro Sanzenotennis, Casalromano e Tennis Club Offanengo. 3-1 anche il risultato finale della sfida promozione, indirizzata dai successi in singolare di Nava e Ricetti, e chiusa dalla vittoria nel doppio del duo Remedi/Nava. Altrettanto brillante l’annata dei più giovani in D3: Michael Xerra, Michele De Pascalis, Luca Toscani, Filippo Chiappa, Francesco Longhino, Giorgio Spinelli, Riccardo Fraccaro e Riccardo Fietta, hanno vinto il Girone 9 chiudendo con due vittorie e un pareggio, e nel playoff casalingo col Tennis Club Mantova l’hanno spuntata per 3-1, guadagnandosi l’approdo in D2 per il 2021. Infine, è arrivato uno stop per la formazione under 16 maschile impegnata a Genova nel tabellone di macroarea nord-ovest dei Campionati giovanili a squadre, che ha promosso alla fase nazionale Tc Genova 1893 e Santa Margherita Ligure. Ma già l’aver conquistato un posto fra le migliori otto squadre della macroarea che raggruppa Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rappresenta un risultato di cui andare fieri.

RISULTATI

Serie C – Primo turno tabellone regionale

Circolo Tennis Parabiago b. Tennis Club Crema 3-0

Urelli Rinaldi (P) b. Mugelli (C) 6-3 7-6, Cassani (P) b. Finocchiaro (C) 7-5 6-0, Cavelli (P) b. Cucca (C) 6-2 3-6 10/8.

