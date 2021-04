Maestri e allievi insieme: la Serie C della MTA è una palestra per i giovani

Un’occasione per far crescere i giovani, dandogli la possibilità di giocare a fianco dei loro stessi maestri. È il modo in cui alla Milano Tennis Academy interpretano l’imminente Campionato di Serie C, al via domenica 11 aprile con la prima giornata. L’accademia di base a Segrate è presente sia nella competizione maschile sia in quella femminile, con due squadre attrezzate per fare bene. In particolar modo, può puntare in alto il neopromosso team maschile, che conta su due ex professionisti di ottimo livello (e oggi nello staff MTA) come Lorenzo Frigerio e Giacomo Oradini, pronti – insieme a capitan Fabio Cibien, anche lui nel gruppo dei maestri – a trascinare i giovani verso un torneo da protagonisti. “Il livello della squadra è ottimo e quindi è facile lasciarsi ingolosire – dice il direttore tecnico Ugo Pigato –, ma il girone è comunque difficile e il nostro vero obiettivo rimane quello di far fare esperienza ai ragazzi che si allenano a tempo pieno in accademia, sfruttando a dovere questa opportunità”. È per questo che oltre ai tre giocatori già citati, ai quali si aggiungono gli altri seconda categoria Iacopo Sada, Federico Serena, Giovanni Boco e l’elemento del vivaio Gianluca Filoramo, più i 3.1 Enrico Maria Tatò e Manuele Ferrari, sono presenti in formazione anche tre under 14: Federico Pincini, Federico Danova e Mattia Rubicondo. “Ognuno avrà il suo spazio – continua Pigato –, considerando anche il fatto che alcuni membri del team e i relativi coach sono spesso impegnati in trasferte internazionali, e quindi non sempre riusciranno a essere a disposizione della squadra. Un’occasione in più per i giovani: la responsabilità aiuta a crescere e migliorare”.

Il team è inserito nel girone 4, e farà il suo esordio nella trasferta al TenniSporting Club Sondrio, prima della sfida casalinga col GTennis di Gorgonzola. Fuori casa anche le sfide con Ct Cantù, Canottieri Garda e Tc Capriolo; in casa gli altri duelli con Canottieri Ticino e Sportrend. In trasferta anche l’esordio della formazione femminile, che punta su Pervinca Curci, Gloria Contrino, Giorgia Pigato, Valentina Bertonazzi, Ariella Curci, Margherita Buzzi e Giulia Alessia Monteleone. Saranno impegnate a Melzo (contro lo Sportrend) nella prima giornata del Girone 2, e partono con l’obiettivo salvezza ma anche con la consapevolezza di poter ambire a qualcosa in più. “La squadra – dice ancora Pigato – è ottima, con quattro giocatrici di seconda categoria fra le quali la ‘vivaio’ Valentina Bertonazzi, una ragazza del 2005 che sta compiendo grandi progressi. Hanno le carte in regola per disputare un ottimo campionato, come già negli anni scorsi”. Anche per loro tre sfide sul Play-It di Segrate (contro Sc Selva Alta, Tennis Project e Canottieri Mincio), e quattro in trasferta. Gli incontri maschili prevedono 4 singolari e 2 doppi, quelli femminili 3 singolari e un doppio. La prima di ogni girone accede ai play-off nazionali per la promozione in Serie B2, mentre le ultime due si giocano la permanenza in C attraverso il play-out del 6 giugno.

MILANO TENNIS ACADEMY – LA FORMAZIONE MASCHILE

Lorenzo Frigerio (2.2), Iacopo Maria Sada (2.4), Federico Serena (2.4), Giacomo Oradini (2.5), Giovanni Boco (2.5), Gianluca Filoramo (2.7), Fabio Cibien (3.1), Enrico Maria Tatò (3.1), Manuele Ferrari (3.1), Federico Pincini (3.2), Federico Danova (3.2), Mattia Rubicondo (3.2).

MILANO TENNIS ACADEMY – LA FORMAZIONE FEMMINILE

Pervinca Curci (2.5), Gloria Contrino (2.6), Giorgia Pigato (2.7), Valentina Bertonazzi (2.8), Ariella Curci (3.1), Margherita Buzzi (3.2), Giulia Alessia Monteleone (4.3).

