Serie C al via, le ragazze del CT Ceriano scaldano i motori

Tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie C 2021. La squadra femminile del Club Tennis Ceriano, sorteggiata nel girone 1, farà il suo esordio domenica 11 aprile ad Abbiategrasso contro il Tc Boschetto. Il debutto in casa è invece in programma per domenica 18 aprile contro il Tennis Club Lombardo (Milano). Un’occasione importante per le giovani giocatrici cerianesi di mettersi in mostra e magari conquistare spazio in vista del campionato di Serie A2 dei prossimi mesi. Sette i match in programma nella fase a gironi regionale che si concluderà domenica 30 maggio con il club brianzolo capitanato da Silverio Basilico impegnato sui campi milanesi del Quanta Club. Le regole di quest’anno prevedono l’accesso al tabellone nazionale per le prime classificate di ciascun girone mentre le ultime due disputeranno il tabellone a eliminazione diretta per evitare la retrocessione.

“Proprio in questi giorni – racconta il presidente del CTC Severino Rocco – le ragazze stanno scaldando i motori per disputare un buon girone. Sarà difficile perché da quest’anno ci sarà una sola promozione diretta e sono state introdotte anche le retrocessioni. Il nostro obiettivo è quello di giocare al meglio delle nostre possibilità e dare sempre il massimo, speriamo che arrivino anche i risultati. Come sempre, per noi, il campionato di Serie C – precisa Rocco – è importante anche per capire quali ragazze potranno darci una mano in ottica Serie A”.

Serie C 2021 femminile: la formazione del Club Tennis Ceriano

Maria Aurelia Scotti (2.4); Rachele Elisa Zingale (2.4); Alice Dell’Orto (2.7); Serena Margherita Paris (2.7); Eleonora Leva (2.8); Ilenia Capra (3.1); Sophie Francesca Ferrario (3.5).

