Open Bagnatica 2025: da sabato in campo i big dei Trofei Erca e Time Office

L’attesa è finita: da sabato 23 agosto il Tennis Bagnatica entra nel vivo con l’arrivo dei protagonisti più attesi dei due tornei Open fra i più prestigiosi in Italia. In palio un montepremi complessivo di 16.000 euro, equamente diviso tra il Trofeo Erca maschile e il Trofeo Time Office femminile.

Il programma scatterà con gli ottavi di finale maschili, distribuiti tra sabato e domenica con quattro match al giorno. Grande attesa per il clou della prima giornata, in programma sul Centrale dalle 19: prima toccherà all’argentino Juan Pablo Paz, terza testa di serie e già top 300 Atp (oggi n. 737), che se la vedrà con la rivelazione del torneo Simone Sala, milanese di terza categoria (3.1) autore di una cavalcata sorprendente culminata nell’eliminazione del 2.4 Luigi Corrias. A seguire sarà la volta del beniamino di casa Leonardo Malgaroli, numero 2 del seeding e finalista nel 2024, opposto al 2.6 Mattia Galimberti.

Sabato si chiuderanno anche i sedicesimi di finale maschili, con in campo un altro giovane molto atteso dal pubblico bergamasco: il 17enne Tommaso Falardi (Tc Bergamo, class. 2.6), che sfiderà il milanese Edoardo Cecchetti (2.4). Per chi passerà, la sfida domenicale con Biagio Gramaticopolo, quinta testa di serie del tabellone. Sempre domenica farà il suo esordio il favorito numero uno del Trofeo Erca, il siciliano Alessandro Ingarao (2.1), tre volte campione italiano di seconda categoria.

Nel Trofeo Time Office femminile, sabato sono in programma tre incontri degli ottavi di finale. Riflettori puntati sul debutto della bergamasca Carolina Dibenedetto (2.3), quinta testa di serie e semifinalista a sorpresa lo scorso anno, che alle 19 affronterà la cremonese Giulia Finocchiaro. Gli altri match degli ottavi si giocheranno domenica, mentre le due grandi favorite Cristiana Ferrando e Anastasia Grymalska, protagoniste della finale 2024, entreranno in scena direttamente dai quarti di finale di lunedì.

Un crescendo che porterà alle semifinali di martedì e al gran finale mercoledì sera, con ingresso sempre gratuito per il pubblico.