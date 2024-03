Il Tennis Club Cagliari in prima fila nei campionati a squadre, fra Serie B1, C e padel

Gli sforzi del Tennis Club Cagliari per la promozione e lo sviluppo dell’attività sono sempre più tangibili, sotto tantissimi fronti. C’è quello dei tornei, numerosi e prestigiosi, a partire dal Challenger 175 “Sardegna Open” di ritorno a Monte Urpinu dal 29 aprile al 5 maggio (già aperta la prevendita dei biglietti, sulla piattaforma TicketOne), ma anche i Campionati italiani di seconda categoria, l’Open BNL della Sardegna, gli Assoluti regionali e tanti altri. E poi c’è quello dell’attività nei campionati a squadre: in termini di importanza il top sarà in autunno, quando la squadra femminile farà il suo ritorno in Serie A1 dopo la promozione centrata il dicembre scorso, ma il clou è fra marzo e giugno, visto che ci sono ben sei formazioni del Tennis Club Cagliari al via dei campionati di Serie B e C. Un numero che testimonia l’attenzione data alle competizioni a squadre, interpretate come un prezioso veicolo per far crescere i giovani del vivaio, affiancandoli a giocatori più esperti. Sarà da tenere d’occhio soprattutto la squadra di Serie B1 maschile, che nel 2023 arrivò ai play-off promozione e quest’anno cerca il ritorno in A2, rinforzata dagli innesti di Carlos Sanchez Jover (378 Atp), Raphael Collignon (428 Atp) e Vito Dell’Elba. Il debutto è fissato per domenica 28 aprile per la prima delle sette giornate del Girone 5, condiviso con Quanta Club, Tc Poggibonsi, Ct Lanciano, Junior Tennis Perugia, Ssd Ferratella e Tc Padova.

Ha ambizioni importanti anche la squadra di B1 femminile, retrocessa dall’A2 e determinata a tornarci subito. Le ragazze sono state inserite nel Girone 2 con Ct Bari, Tc Castiglionese, Ata Battisti, Tennis Beinasco, Ct Scaligero e Tc Baratoff. Anche in questo caso, fase a gironi dal 28 aprile al 16 giugno: significa che per parecchie domeniche i campi di Monte Urpinu proporranno tennis di alto livello, favorendo il confronto e la crescita dell’ambiente. Ai play-off, sia fra gli uomini sia fra le donne, le prime tre di ogni gruppo. Se per la Serie B bisognerà attendere fino a fine aprile, è invece già alle porte il campionato regionale di Serie C, nel quale le formazioni del Tennis Club Cagliari diventano addirittura quattro. Saranno due nel maschile (una per girone) e altrettante nel femminile, inserite nello stesso gruppo. Anche in questo caso spazio a tanti giovani del vivaio, chiamati a fare esperienza in mezzo a giocatori più grandi e più esperti. Si parte domenica 3 marzo con la prima giornata, che propone subito il derby fra le due formazioni femminili. Entrambe le maschili, invece, saranno impegnate in trasferta. Infine il padel, perché il Tc Cagliari va fortissimo anche lì: il club del capoluogo avrà una formazione fra le 15 al via del campionato di Serie B femminile, in programma dal 16 marzo. La squadra è stata inserita nel girone 3, con Padel Factory Tribiano (Milano), Padel Extreme Barlassina (Monza e Brianza) e Centro Padel Firenze.

Leggi anche: