Crema vince la gara d’andata dei play-out: successo per 4-2 nella trasferta a Prato

La prima è alle spalle e a far festa è il Tennis Club Crema. Nella gara d’andata dei play-out del campionato di Serie A1, eccezionalmente giocata di sabato, la formazione capitanata da Armando Zanotti ha ottenuto un preziosissimo successo per 4-2 sui campi del Tennis Club Prato, che avvicina la salvezza. La strada rimane lunga ma la vittoria fuori casa dà fiducia, a maggior ragione per come è maturata, ossia in rimonta dopo un avvio tutt’altro che facile. Già perché i due primi punti di una giornata iniziata con un paio d’ore di ritardo, a causa della pioggia caduta nella notte che ha reso necessario intervenire sui campi in terra battuta all’aperto, sono andati entrambi ai padroni di casa, a segno prima con Nicolò Baroni (6-1 3-6 7-5 a Lorenzo Bresciani) e poi con Federico Iannaccone, bravo a imporre al match con Adrian Ungur un ritmo che il giocatore rumeno – non più in attività da anni – ha faticato a reggere, fino ad arrendersi per 6-2 6-3. Ma da lì in poi è stato dominio dei cremaschi, capaci di vincere in due set le quattro partite successive. Samuel Vincent Ruggeri è stato bravo a domare per 6-3 7-6 Nicolas Parizzia, che si era fatto molto pericoloso nel secondo set, mentre Andrey Golubev non ha fatto sconti al giovane terza categoria Leone De Marzi, al quale non ha concesso nemmeno un game in un incontro durato appena 36 minuti.

Sul 2-2, a decidere la sfida sono stati i doppi e un’intuizione del presidente del Tc Crema Stefano Agostino, che ha suggerito di schierare la miglior coppia dei suoi (Golubev/Vincent Ruggeri) nel ruolo di numero due. Lo stesso hanno fatto i padroni di casa, così i due incroci – stabiliti dal sorteggio del giudice arbitro – sono diventati quelli ideali per i lombardi, capaci di tradurre sul campo la propria superiorità. Bresciani e Ungur non hanno avuto problemi nell’imporsi per 6-0 6-2 contro Baroni e De Marzi, mentre Golubev e Vincent Ruggeri si sono confermati una garanzia superando per 6-2 6-4 la coppia Iannaccone/Parizzia. “Siamo felici di questo risultato – ha detto capitan Armando Zanotti –, che ci fa tirare un sospiro di sollievo visto come era iniziata la giornata. Sullo 0-2 ci siamo spaventati, invece i ragazzi hanno saputo reagire alla grande ribaltando il risultato. Ha giocato un’ottima partita Vincent Ruggeri, contro un avversario che serviva molto forte e non gli dava ritmo. Ci portiamo un vantaggio importante nella sfida di ritorno, ma guai a cantare vittoria. Il Tennis Club Prato rimane un’avversaria difficile, con tanti giovani che non mollano una palla. Ci sarà ancora da lottare”. Il duello di ritorno è previsto per domenica 4 dicembre al Tennis Club Crema, dove i padroni di casa dovranno vincere tre incontri per garantirsi la permanenza nel massimo campionato nazionale per l’undicesima stagione consecutiva.

RISULTATI

Gara d’andata play-out salvezza

Tennis Club Prato vs Tennis Club Crema 2-4

Niccolò Baroni (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-1 3-6 7-5, Federico Iannaccone (P) b. Adrian Ungur (C) 6-2 6-3, Andrey Golubev (C) b. Leone De Marzi (P) 6-0 6-0, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Nicolas Parizzia (P) 6-3 7-6, Bresciani/Ungur (C) b. Baroni/De Marzi (P) 6-0 6-2, Golubev/Vincent Ruggeri (C) b. Iannaccone/Parrizza (P) 6-2 6-4.

