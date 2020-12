Scuola tennis, rodei e padel: l’agenda 2021 del CT Ceriano

Un calendario 2021 fitto di impegni, limitazioni permettendo. Il Club Tennis Ceriano guarda avanti dopo un anno evidentemente difficile per tutti. “Quest’anno, a conti fatti, siamo rimasti aperti poco più di sei mesi, come tutti gli altri club del resto. Nonostante tutto siamo riusciti a disputare una decina di tornei tra rodeo e open”, racconta il presidente del CTC Severino Rocco. E aggiunge: “Per la verità avremmo dovuto disputare altri due rodei e un open di seconda categoria a dicembre ma non è stato possibile. Un peccato, ma la salute viene prima di tutto”. Il 2020 è stato comunque un anno positivo per il club di via Campaccio con la promozione della squadra maschile nella nuova Serie B2 e l’ottima prova delle ragazze in Serie A2. Campionati ridotti e con regole nuove: ma al di là dei buoni risultati sul campo restano i gesti importanti di tutti gli atleti che hanno rinunciato al loro ingaggio per venire incontro alle esigenze della squadra.

Ma c’è di più. “Abbiamo fatto investimenti importanti ultimando i lavori per i due nuovi campi da padel nella struttura di Ceriano. Spero che nel 2021 riusciremo a sfruttarli anche per dare un po’ di ossigeno alle casse del club dopo gli ultimi mesi in cui abbiamo dovuto sostenere tutti i costi fissi ma con entrate ridotte – spiega Rocco -. Per la prossima stagione, oltre ai campionati di B2 e A2 con le squadre maschili e femminili, la speranza è quella di tornare a disputare i campionati giovanili, cosa che non siamo riusciti a fare lo scorso luglio, e poi di organizzare tante competizioni per soci e non, soprattutto con la formula rodeo”. E poi naturalmente c’è la scuola tennis, il cuore pulsante del circolo. Durante il lockdown maestri e staff si sono organizzati per incontrare virtualmente tutti gli allievi, ma la speranza è quella di rivedersi al più presto in campo. “Mentre per il settore agonistico, nonostante le complicazioni normative, siamo riusciti a proseguire le sedute di allenamento, gli allievi del settore scuola sono stati senz’altro i più penalizzati da questa situazione, ma devono sapere che noi siamo pronti per ripartire appena sarà possibile: in questi mesi ci siamo strutturati proprio per questo. Nonostante tutto ci siamo confermati per il terzo anno consecutivo tra le prime dieci scuole tennis lombarde secondo la classifica Fit e l’obiettivo per l’anno prossimo è quello di migliorare ancora”, conclude il direttore tecnico del CTC Silverio Basilico. L’agenda per l’anno prossimo è già pronta.

