Tutti i Dettagli dell’Australian Open 2021

Australian Open: La Storia in Breve

L’Australian Open naque nel lontano 1905 ma era inizialmente conosciuto con il nome di Australasian Championship. Durante i primi anni dalla nascita del torneo, esso si disputava in due città della Nuova Zelanda e in cinque città dell’Australia, tuttavia, circa vent’anni dopo la sua creazione, venne deciso di disputare la competizione solamente al Kooyong Lawn Tennis Club situato a Melbourne, ovvero nel luogo dove aveva riscosso più successo. Solamente nel 1968, quando furono creati gli Open, il torneo adottò il nome di Australian Open, utilizzato ancora oggi.

I tennisti Più titolati

Nella classifica dei tennisti che hanno vinto più titoli nell’Australian Open troviamo al primo posto il serbo Novak Djokovic con ben sette premi, mentre, in seconda posizione abbiamo Roger Federer con sei titoli a pari merito con Roy Emerson, l’australiano campione degli anni ’60. Nella categoria femminile abbiamo come campionessa assoluta Margareth Smith Court, una tennista che può contare 11 titoli e sette vittorie consecutive durante gli anni ’60 e fino al 1973. Recentemente invece, colei che ha ottenuto più titoli e conquistato più finali è Serena Wiliams con 7 vittorie in singolare e quattro nel doppio.

Australian Open 2021: data d’Inizio e qualificazioni

Secondo quanto affermato da Craig Tiley, il direttore dell’Australian Open, il torneo inizierà tre settimane dopo la data inizialmente prevista, più precisamente l’8 febbraio. L’edizione 2021 della competizione sarà inoltre caratterizzata da un fattore mai visto prima: le qualificazioni non si terranno a Melbourne, come accade da sempre, bensì a Dubai.

Le previsioni sul vincitore

Secondo l’opinione della maggior parte degli esperti e appassionati di tennis in generale, il super favorito alla vittoria del torneo è ancora una volta il campione in carica, quindi Novak Djokovic. Oltre ad essere il tennista numero uno del ranking ATP, il serbo è stato il vincitore degli ultimi due Australian Open disputati e nulla gli vieta di tentare a vincere anche quello del prossimo anno. A mescolare un po’ le carte in tavola ci pensa Rafa Nadal, mentre Federer non sarà al via del torneo australiano. Nella rosa dei tennisti che potrebbero vincere vediamo anche Dominic Thiem, il 27enne austriaco posizionato al terzo posto della classifica Atp. Dopo aver battuto Djokovic nella semifinale delle ATP Finals disputate a Londra, il giovane cercherà sicuramente di ripetere la prestazione. Non ci resta che attendere la data annunciata per scoprire i risultati del torneo.

