Serie C, i ragazzi del Ct Ceriano partono forte. Per le ragazze stop-pioggia

Inizia nel migliore dei modi il Campionato di Serie C 2020 per i ragazzi del Club Tennis Ceriano che, nel match d’esordio del girone 8 contro la Canottieri Olona 1894 (Milano) ottengono un netto 6-0. Risultato che permette loro di salire subito in vetta al raggruppamento. Il successo casalingo conquistato sui campi veloci del Centro Robur Saronno è il miglior viatico per la seconda giornata che si disputerà domenica 6 settembre, quando la formazione brianzola sarà attesa dalla difficile trasferta bresciana al Tc Capriolo. Vietato sbagliare perché solo le prime classificate di ciascun girone potranno accedere alla fase ad eliminazione diretta del campionato.

Debutto rinviato invece per il team femminile del CTC che avrebbe dovuto disputare il primo match del girone 1 sui campi del Quanta Club Milano. La sfida è stata rinviata a giovedì 4 settembre a causa del maltempo. Nel giro di pochi giorni, le ragazze della formazione cerianese saranno dunque chiamate a disputare due sfide ravvicinate: il recupero della prima giornata a Milano e subito dopo il match casalingo contro il Tc Seregno (MB) in programma domenica 6 settembre. Neanche il tempo di scaldare i motori che, tra pochi giorni, sarà già tempo dei primi verdetti per la fase a gironi di questa Serie C.

