Serie C, Crema parte con una vittoria: successo per 3-1 contro il Tennis Game

Un successo senza particolari difficoltà, per mostrare immediatamente le proprie ambizioni. È iniziato così il campionato di Serie C delle ragazze del Tennis Club Crema, che hanno archiviato col sorriso l’impegno casalingo contro le rivali del Tennis Game di Bregnano (provincia di Como), imponendosi per 3-1. L’unica nota dolente della giornata è stata la sconfitta della numero 1 del team Lidia Mugelli, che nel duello contro Karin Conti ha dominato il primo set ma poi si è lasciata riagguantare e superare (1-6 6-3 10/6 il punteggio finale), mentre le altre tre sfide sono state a senso unico. La racchetta del vivaio Giulia Finocchiaro ha lasciato appena un game a Cassandra Ferrario, mentre Marcella Cucca ha celebrato il suo debutto in squadra battendo per 6-4 6-2 Melissa Missaglia. A siglare il definitivo 3-1 è stato un match di doppio senza storia: Finocchiaro/Mugelli hanno mostrato subito grande intesa, dominando con un doppio 6-1 la sfida contro Conti/Ferrario e portando i primi tre punti al Tc Crema. Punti già pesanti, visto che la fase a gironi del campionato è stata ridotta a soli tre incontri (proprio come era avvenuto per la Serie A1): le squadre con ambizioni da promozione non possono permettersi nessun passo falso. Domenica 6 settembre la seconda giornata, in trasferta sui campi della Scuola Tennis Gigi di Nembro (Bergamo).

“Sono soddisfatta dell’esordio delle ragazze – il commento della capitana Daniela Russino – perché si sono subito fatte trovare pronte, conquistando punti importanti. È stato un ottimo esordio, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno. Non conosciamo particolarmente le nostre avversarie, ma andiamo in trasferta convinte di potercela fare”. Un successo in terra bergamasca permetterebbe al Tc Crema di arrivare all’ultima giornata con 6 punti, e giocarsi l’accesso al tabellone regionale a eliminazione diretta che deciderà le promosse in Serie B2 nella sfida casalinga contro le varesine del Dialquadrato SSD di Uboldo. Nel frattempo, quella appena iniziata è una settimana importantissima per due delle giovani componenti del team cremasco, impegnate nei Campionati italiani under. Giulia Finocchiaro sarà in campo al Circolo Tennis Rovereto per la competizione under 16, dove è entrata per meriti di classifica, mentre la baby Marzia Paola Pieragostini era assente alla prima di campionato perché impegnata al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa nelle qualificazioni della Coppa Lambertenghi, i campionati italiani under 12. Qualificazioni che ha superato vincendo con un doppio 6-0 entrambe le sfide contro Spina e Sisca.

RISULTATI

Serie C – Prima giornata girone 2

Tennis Club Crema b. Tennis Game 3-1

Conti (G) b. Mugelli (C) 1-6 6-3 10/6, Finocchiaro (C) b. Ferrario (G) 6-0 6-1, Cucca (C) b. Missaglia (G) 6-4 6-2, Finocchiaro/Mugelli (C) b. Conti/Ferrario (G) 6-1 6-1.

