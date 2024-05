Serie B2, un punto e tanti rimpianti per i ragazzi del CTC

È stato un esordio agrodolce quello dei ragazzi del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie B2 2024. Nel confronto casalingo con il TC Città dei Mille di Bergamo, valevole come prima giornata del girone 5, i brianzoli hanno conquistato un punto importante che muove subito la classifica. Fin qui i freddi numeri, tuttavia, alla luce di quello che si è visto sul campo, si tratta di un risultato che va stretto alla formazione cerianese: al termine dei turni di singolare, infatti, il CTC si trovava avanti per 3-1 in virtù dei successi di Alessio Zanotti, Adria Soriano Barrera e Lorenzo Furia sulla compagine orobica. Nei due doppi, i bergamaschi hanno però cambiato l’inerzia del match infliggendo al CTC due ko al fotofinish, entrambi al super tie-break finale.

Passando alla Serie C femminile, il match delle ragazze di Ceriano contro il Villa Reale Tennis è stato rimandato domenica a causa del maltempo e verrà recuperato mercoledì primo maggio. Il CTC è attualmente in testa al proprio raggruppamento, già ammesso alla fase successiva della competizione, e con una vittoria o con un pareggio metterebbe in ghiaccio il primo posto nel girone. Due risultati su tre che lasciano ben sperare il club di via Campaccio, anche se l’impegno di Monza non è facile e non va certo sottovalutato. Tornando alla Serie B2, l’occasione per un pronto riscatto non si farà attendere: domenica 5 maggio i cerianesi saranno di scena nel capoluogo lombardo per la trasferta contro lo Junior Tennis Milano.

SERIE B2 MASCHILE 2024 – Prima giornata girone 5

Club Tennis Ceriano – Tennis Club Città dei Mille Bergamo 3-3

Alessio Zanotti (C) b. Leonardo Borrelli (B) 7-6 2-6 6-1, Filiberto Fumagalli (B) b. Mattia Rossi (C) 6-4 6-4, Lorenzo Furia (C) b. Leo Ciniglia (B) 6-2 6-1, Adria Soriano Barrera (C) b. Mariano Kestelboim (B) 6-2 6-4, Borrelli/Fermi (B) b. Zanotti/Furia (C) 6-7 7-6 10/8, Kestelboim/Fumagalli (B) b. Soriano Barrera/Rossi (C) 3-6 6-3 10/7.

