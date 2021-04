Serie C, le ragazze di Ceriano fanno tre su tre

Non si fermano più le ragazze del Club Tennis Ceriano che conquistano la terza vittoria consecutiva nel girone regionale del campionato di Serie C 2021. Un netto 4-0 nella trasferta comasca contro il Tennis Game che permette alla formazione capitanata da Silverio Basilico di consolidare il primo posto nel primo raggruppamento con uno straordinario parziale di 12 incontri vinti e nessuna sconfitta. Parziali che, al momento, fanno la differenza in favore di team brianzolo rispetto all’altra squadra a punteggio pieno: il Quanta Club Milano. Lo scontro diretto in programma a Milano domenica 30 maggio nell’ultima giornata potrebbe essere dunque decisivo, ma prima ci sono altri incontri da vincere, primo fra tutti quello di domenica prossima che vede il CTC sfidare in casa la Scuola Tennis Gigi (Bergamo).

Contro il Tennis Game, successi rotondi per Maria Aurelia Scotti, Alice Dell’Orto e Serena Paris in singolare oltre che per la coppia Dell’Orto/Scotti. “Un’ottima vittoria – commenta capitan Silverio Basilico -. Sebbene il risultato non sia mai stato in discussione, questo successo è stato frutto di un’attenzione e un approccio corretto da parte di tutte le ragazze che hanno giocato in modo solido. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo sofferto proprio perché le ragazze sono scese in campo con l’atteggiamento giusto, adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno”. Ceriano non poteva sperare in un inizio migliore in un raggruppamento che domenica 2 maggio arriverà al giro di boa.

