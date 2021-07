Sui campi del Club Tennis Ceriano torna il Trofeo Campaccio

Archiviata la doppia promozione delle formazioni maschile e femminile (rispettivamente in Serie B1 e serie B2), al Club Tennis Ceriano è già tempo del Trofeo Campaccio, tradizionale appuntamento combined estivo del circolo brianzolo che ha preso il via nei giorni scorsi e si concluderà sabato 24 luglio con le finali. Nel tabellone maschile, a cui prendono parte 60 giocatori, spiccano i nomi del vincitore dell’edizione 2019, Jonata Vitari, di Leonardo Nava del Tennis Bellusco 2012 e di un altro giocatore d’esperienza come Massimiliano Dotti, già semifinalista nel 2018.

A difendere i colori del CTC scendono in campo dal settore agonistico i giovani Filippo De Giorgi, Andrea Guerra e Gianluca Moggio insieme agli esperti Marco Chiapponi e Manuel Galli. Cinque anche le giocatrici di casa nel tabellone femminile con Alice Dell’Orto, Eleonora Leva, Serena Paris, Rachele Zingale e Maria Aurelia Scotti. Dopo un anno di stop dovuto alla riprogrammazione dei campionati nazionali a squadre, torna un classico dell’estate cerianese nonché una vetrina importante per tanti giovani (e meno giovani) che vogliono mettersi in mostra.

