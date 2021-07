Tutti promossi. Per le squadre del Ct Ceriano è la giornata perfetta

Una giornata semplicemente perfetta. Il Club Tennis Ceriano festeggia uno dei momenti migliori della propria storia recente insieme allo storico approdo in Serie A1 della squadra femminile ottenuto nel 2014. E lo fa con la doppia promozione della formazione femminile e di quella maschile, rispettivamente in Serie B2 e B1. Un successo che arriva proprio nel giorno della prima finale di un tennista azzurro, Matteo Berrettini, a Wimbledon. Se gli sportivi italiani hanno diviso la propria giornata tra i campi dell’All England Club e lo stadio di Wembley per la finale dei campionati europei di calcio, quelli cerianesi, in più, hanno atteso trepidanti buone notizie dal centro Robur Saronno e dal Modus Tennis Club di Tarcento, in provincia di Udine.

Sui campi veloci di Saronno è maturato il successo della formazione maschile capitanata da Eugenio Ferrarini che, dopo il rassicurante 5-1 conquistato in casa del Country Club Cuneo, ha completato l’opera con i successi firmati da Mattia Rossi e Massimiliano De Pasquale per il 2-1 che ha sancito la matematica promozione dalla Serie B2 alla Serie B1. Una vittoria inaspettata per una squadra neopromossa che però si è dimostrata molto competitiva fin dai primi match della fase a gironi. Il team femminile ha staccato il pass per la Serie B2 grazie al 2-0 ottenuto in Friuli. Anche in questo caso, a pesare è stato il 3-1 conquistato in casa un paio di settimane prima contro Modus Tennis Club che, di fatto, ha spianato la strada verso il 2-0 firmato da Rachele Zingale e Maria Aurelia Scotti. “Quella di quest’anno è stata un’annata straordinaria – dice euforico Silverio Basilico, capitano della formazione femminile -. Sono orgoglioso di tutte le ragazze, di chi ha giocato tanto e di chi lo ha fatto meno ma ha contribuito con un atteggiamento positivo dimostrato lungo tutto il campionato. Siamo pronti per una nuova sfida consapevoli della nostra forza e dei nostri valori che ci permetteranno di affrontarla con entusiasmo e determinazione”. Insomma, se quella di ieri è stata una giornata storica per lo sport italiano, per i cerianesi lo è stata anche di più.

