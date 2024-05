Vanessa Ricci a Roma per gli Internazionali d’Italia. “Un’esperienza unica, come uno Slam”

C’è anche una traccia di SBS negli Internazionali BNL d’Italia di tennis in carrozzina. A rappresentare la società orobica a Roma ci pensa Vanessa Ricci, beneficiaria di una wild card per il torneo ITF che porta nella Capitale, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, il meglio del wheelchair internazionale.

“Vanessa – spiega Claudio Filipazzi, responsabile tennis di SBS – era potenzialmente in tabellone a Brescia, per il Camozzi Open, ma io le avevo consigliato di iscriversi comunque a Roma, anche se lei era scettica. Alla fine non si è iscritta, ma la scorsa settimana ha ricevuto una chiamata da Gianluca Vignali (direttore del torneo, ndr), che le annunciava una wild card. Si tratta di un’occasione unica, perché Roma per noi equivale a uno Slam. Anche se il tabellone è onestamente fuori portata, si tratta di un’esperienza straordinaria che va fatta per poter crescere ulteriormente”.

Mentre Silvia Morotti è infortunata (non sta giocando per curarsi un’ernia cervicale), l’attenzione è dunque tutta su Vanessa, numero 73 al mondo nel ranking di questa settimana. “Da due mesi – continua Filipazzi – si allena da sola con me. E nei Campionati nazionali a squadre sarà di nuovo nel nostro team, unica ragazza in gara”. Per lei, l’esordio a Roma sarà di quelli proibitivi. Di fronte, nei quarti di finale, l’olandese Jiske Griffioen, 39 anni, numero 3 al mondo ed ex numero 1. Tennista capace di vincere l’Oro olimpico e 4 Slam: in sostanza, una delle leggende del circuito.

“Sapere di giocare contro una ex numero 1 – conferma Vanessa Ricci – è un’emozione grandissima. Per me Roma sarà il torneo più importante della carriera e peraltro sarò in gara anche in doppio, insieme a Giulia Valdo. Comunque vada, sarà un’esperienza importante per il futuro. Ora devo pensare a riposare bene questa notte e ad allenarmi, in modo da essere al cento per cento per questa partita”.

Leggi anche: