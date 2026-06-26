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Gjorcheska a 31 anni giocherà il suo primo Slam: la più anziana a farlo dagli anni Ottanta

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
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Campo Centrale Wimbledon - Foto Thomas Lovelock:AELTC Pool

Lina Gjorcheska è una delle grandi protagoniste delle qualificazioni di Wimbledon 2026. La macedone ha conquistato per la prima volta in carriera un posto nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, travolgendo l’azzurra Lucia Bronzetti con un netto 6-1 6-2 nel turno decisivo.

Un traguardo storico anche per un altro motivo: a 31 anni e 330 giorni, Gjorcheska diventerà la giocatrice più anziana a debuttare in un tabellone principale Slam dall’inizio degli anni Ottanta. Dopo oltre un decennio trascorso nel circuito ITF e numerosi tentativi andati a vuoto nelle qualificazioni dei Major, la numero 223 del mondo riesce finalmente a realizzare il sogno di una carriera.

Per la Macedonia del Nord si tratta inoltre di un risultato senza precedenti: Gjorcheska sarà infatti la prima tennista del Paese a disputare il main draw di uno Slam. La sua prima avversaria sarà la finalista dell’edizione 2025 dei Championships, ossia Amanda Anisimova.

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