Musetti salta Wimbledon, cosa cambia in classifica ATP?

Dopo il forfait al Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche Wimbledon. Il carrarino – non ancora al meglio dopo la lesione al retto femorale sofferta agli Internazionali d’Italia – non potrà giocare il terzo Slam della stagione, dove nel 2024 si spinse fino alla semifinale.

Musetti out, cosa cambia in classifica ATP

Fuori al primo turno nel 2025, a causa anche in quel caso di una condizione fisica deficitaria, Musetti perderà 10 punti in classifica ATP, ma la sua permanenza in Top 20 è a rischio. Lorenzo, al termine dei Championships, scenderà a quota 2.315 punti nel ranking e potrebbe addirittura retrocedere a numero 4 d’Italia in caso di un buon risultato a Londra di Luciano Darderi, che sull’erba dell’All England Club lo scorso anno si spinse fino al terzo turno. Tra gli altri principali pretendenti a spodestare Musetti dalla Top 20 ci sono anche Jakub Mensik, Learner Tien, Karen Khachanov, Frances Tiafoe e Joao Fonseca.