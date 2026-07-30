Bublik salta ancora Cincinnati: “È il compleanno di mio figlio”

Il numero 11 del mondo Alexander Bublik salterà per il quinto anno consecutivo il Masters 1000 di Cincinnati. Il kazako, infatti, non scende in campo sul cemento americano dal 2021, quando perse al secondo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, nella sua seconda apparizione in Ohio dopo l’uscita all’esordio nel 2020.

“Sascha” ha raccontato al giornalista Ben Rothenberg (Bounces) i motivi di questa scelta, perfettamente coerente con il Bublik che in questi anni abbiamo visto e conosciuto. “Non ho partecipato al torneo di Cincinnati nelle ultime quattro edizioni per il compleanno di mio figlio. Non reputo questo evento abbastanza importante da saltare un momento così speciale per me e la mia famiglia“. Così il kazako, il quale non prenderà parte nemmeno al Masters 1000 di Montreal e, di conseguenza, potrebbe arrivare allo US Open 2026 senza aver giocato alcun match sul cemento nordamericano.