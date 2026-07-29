WTA 500 Washington 2026: Cocciaretto gestisce Navarro e arriva ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto batte la testa di serie numero 8 del tabellone Emma Navarro per 6-3 4-6 6-3 e approda ai quarti di finale del WTA 500 di Washington 2026. Per l’ex numero 29 del mondo (top 60 nel live ranking) è il terzo quarto di finale in stagione, il primo dal WTA 1000 di Doha di febbraio. La numero due italiana sta vivendo l’anno della sua vita sul cemento, sul quale vanta un record di 17 vittorie e 5 sconfitte nel 2026, impreziosito, oltre che dai quarti di finale raggiunti in Qatar, anche dalla vittoria al WTA 250 di Hobart a gennaio.

Dall’altro lato, Navarro: l’ex numero 8 del mondo (settembre 2024) ha avuto un anno e mezzo difficile a causa di un ipotiroidismo che le ha impedito di allenarsi come voleva. Dopo un faticoso rientro sul circuito la statunitense è riuscita a vincere il WTA 500 di Strasburgo 2026 a maggio, ma la strada verso la migliore condizione è ancora lunga.

Il match

Non tutte le giocatrici sono abituate a fronteggiare il tennis di Cocciaretto: la ricerca dell’anticipo ha messo fretta a Navarro, che è stata altalenante nel primo set, perdendo spesso le misure. Quello che da un lato del campo sembrava frenetico, dall’altro ispirava controllo: l’andamento del gioco è sembrato dipendere dalla marchigiana nel bene e nel male, anche nel momento in cui si è disunita a inizio secondo set.

In questo match ventoso e faticoso, in cui i servizi hanno fatto poca differenza se non in negativo, quando si è trattato di portare la partita nella lotta, l’ex alumna della University of Virginia (la stessa di Rafael Jodar tra gli altri) non ha dimostrato la decisione dei tempi migliori, permettendo all’avversaria di rientrare da sotto di due break nel secondo set. Sul 4-4 sono cominciati altri problemi: l’azzurra ha sentito dolore nel ginocchio sinistro (già fasciato) colpendo di rovescio, e ha perso due game di fila intervallati da un medical timeout.

Il terzo set sarebbe stato tutto a favore della statunitense se Cocciaretto non fosse riuscita ad annullare ben otto palle break, alzando il livello di concentrazione spalle al muro. La resistenza ha poi ha ridato adrenalina all’italiana che ha approfittato del primo game lottato sul servizio di Navarro del set. Per raggiungere la sua seconda semifinale stagionale, Cocciaretto se la vedrà contro la vincitrice del match di secondo turno tra Ashlyn Krueger e Naomi Osaka.