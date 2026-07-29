ATP 500 Washington 2026: Musetti supera le difficoltà e batte Vukic, è ai quarti di finale

Il primo torneo ufficiale da quasi tre mesi di Lorenzo Musetti continua per il verso giusto: la vittoria contro Aleksandar Vukic per 6-3 5-7 6-3 lo porta per la prima volta ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington 2026. La settimana nella capitale statunitense è diventata una sfida interessante per Musetti, che oltre a rientrare da un infortunio lungo (lesione al retto femorale della coscia sinistra), tornava a competere senza José Perlas nel suo angolo (i due hanno collaborato da dicembre 2025 a giugno 2026). Le due partite vinte finora sono andate in modo opposto: una quasi non giocata contro un Matteo Arnaldi non al 100%, e questa lotta per impedire una rimonta, una ‘terapia d’urto’ ideale per ritrovare le sensazioni giuste. L’australiano ha sfruttato qualche calo di energia di Musetti, che nonostante non sia sembrato ancora al massimo dell’esplosività è riuscito a mantenere l’atteggiamento giusto quando contava.

Il match

Non è stata una prestazione lineare dall’inizio alla fine, ma non poteva essere altrimenti. Nonostante qualche errore di troppo e qualche incertezza dovuta al punteggio, Musetti era riuscito a portarsi a due soli turni di servizio da una comoda vittoria senza particolare appello, ma se nel primo set è riuscito a salvarsi molto bene dal contro-break nel game finale, nel secondo parziale il servizio è sparito in alcuni punti decisivi che l’australiano è stato bravo a prendersi. Il terzo set è stato prova di grande maturità da parte del toscano, che ha trovato subito il modo di gestire il dritto diventato caldo e minaccioso di Vukic e a mantenere il vantaggio fino alla fine, venendo a capo di una situazione potenzialmente scomoda.

Tabellone e classifica

Musetti si giocherà la sua prima semifinale a Washington contro il vincente dell’affascinante match di secondo turno tra Kei Nishikori e Rafael Jodar, campioni del passato e probabilmente del futuro. Il solo fatto di poter giocare tre partite competitive non è scontato per chi è stato fuori così a lungo, e questo dovrebbe aiutare il numero 13 del live ranking ATP a ritrovare il suo miglior ritmo, ma anche la classifica vuole la sua parte: proseguendo nel torneo riavvicinerebbe la top 10 e accumulerebbe risorse utili in vista del prossimo blocco di punti da difendere nel finale di stagione, ovvero i 400 del quarto di finale (perso contro Jannik Sinner) agli US Open 2025.