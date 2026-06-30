Paul flash contro Muller: è la settima partita più breve a Wimbledon dal 2010

Dominio di Tommy Paul al primo turno di Wimbledon. Lo statunitense, testa di serie numero 21 del tabellone, ha rifilato un pesante 6-1 6-2 6-1 ad Alexandre Muller (n.126 ATP) per accedere al secondo turno dei Championships. Il match tra l’americano e il francese entra nella classifica delle partite più brevi a Wimbledon degli ultimi 15 anni. Con una durata di un’ora a 13 minuti (25 minuti primo set, 26 minuti secondo set, 22 minuti terzo set), Paul-Muller è la settima partita più corta dal 2010 all’All England Club. Detiene il primato il successo in 58 minuti di Jo-Wilfried Tsonga con Bernard Tomic nel 2019.
I match più corti a Wimbledon dal 2010
58min: Tsonga b. Tomic (2019)
1h08: Federer b. Dzumhur (2015)
1h09: Federer b. Hanescu (2013)
1h11: Blake b. De Bakker (2013)
1h11: Nishikori b. Cecchinato (2017)
1h11: Mpetshi Perricard b. Nishioka (2024)
1h13: Paul b. Muller (2026)