Wimbledon 2026, Andreeva: “Voglio vincere ancora, incredibile ci sia Serena”

Mirra Andreeva ha parlato in conferenza stampa al media day pre-Wimbledon 2026. Attorno alla classe 2007 ci sono per la prima volta le aspettative che si addicono a una campionessa Slam: “Non voglio pormi aspettative troppo alte, perché quando lo faccio le cose vanno male: mi concentrerò su me stessa, sul lottare in ogni partita“. La russa punta a migliorare i quarti di finale del 2025, miglior risultato ai Championships della sua ancora breve, seppur già massiccia carriera. Per farlo dovrà passare per l’insidiosa Magda Linette, ex numero 19 del mondo.

PRESSIONI E GIOIE

Se da un lato le attese si sono alzate, Mirra è riuscita a individuare le energie positive a cui attingere: “Dopo la vittoria di Parigi ho provato sensazioni uniche. Credo che per chi le vive, per chi ha vinto un major, diventi una dipendenza e quindi il mio obiettivo è cercare di ripetere quell’esperienza e rivivere quelle emozioni“. La magia dell’All England Club, insieme al giusto mix tra riposo e allenamento, sono gli ultimi ingredienti per arrivare a competere al 100%: “Sono sempre felice di giocare qui, perché Wimbledon ha un’atmosfera diversa. È vero che dopo Parigi un po’ mi sono riposata, e avrei voluto più tempo per preparare il torneo, ma va bene così”.

CAMPIONESSE DI IERI E DOMANI

Alla regina del Roland Garros 2026 è stato poi chiesto un parere sulla presenza di Serena Williams nel torneo: “Non avrei mai immaginato di vivere un torneo in cui c’è anche Serena. La guardavo da piccola quando vinceva i suoi Slam, ed è incredibile che sia tornata“. L’attuale numero 5 del mondo si è persa una bella fetta della carriera di Serena: nel 2007, anno di nascita di Andreeva, Williams aveva già chiuso il Career Grand Slam con 8 Major vinti e un oro olimpico. Ciò nonostante, il timore reverenziale è inevitabile: “Parlando per me, non vorrei giocarci contro, sarei molto nervosa all’idea”. Per sua fortuna, le due si potrebbero incontrare solo in finale.