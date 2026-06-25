Wimbledon 2026: tutti i qualificati per il tabellone principale, sette gli esordienti

Terminate le qualificazioni di Wimbledon 2026, ecco un quadro sui 16 giocatori che hanno staccato il pass per il tabellone principale del terzo Slam della stagione. Nessuno degli undici italiani è riuscito ad entrare in main draw, per una spedizione azzurra piuttosto deludente nelle qualificazioni dei Championships.

Tanti esordienti

Dei 16 tennisti sopravvissuti, solamente due faranno il loro esordio assoluto in un Major: il britannico Max Basing (n.331 ATP), che ha eliminato nell’ordine Francesco Maestrelli, Tom Gentzsch e Remy Bertola, e il colombiano Nicolas Mejia (n.168 ATP), uscito indenne dalle sfide con Henrique Rocha, Gustavo Heide e Tristan Schoolkate. Non sarà il primo Slam, ma sarà il primo Wimbledon per l’australiano Dane Sweeny (n.126 ATP), per il lituano Vilius Gaubas (n.129 ATP), per il francese Kyrian Jacquet (n.136 ATP) e per gli statunitensi Michael Zheng (n.143 ATP) e Tristan Boyer (n.193 ATP).

Tutti i qualificati

Le nazioni più rappresentate sono Stati Uniti e Regno Unito, entrambe con 3 giocatori qualificati. Seguono la Francia con 2 tennisti, mentre tutte le altre nazioni hanno un solo rappresentante. Nel complesso, i 16 qualificati rappresentano 11 nazioni diverse.