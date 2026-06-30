Wimbledon 2026, Sonego: “Adesso sto bene, miglior momento dopo l’infortunio”

“É stata una partita tosta. Sin dal primo set mi sentivo più propositivo e più aggressivo di lui. Avevo in mano il gioco e e questa cosa mi piaceva, poi lui ha cominciato ad alzare l’energia, la spinta, ad essere un pochino più aggressivo e a servire molto bene. Da lì poi è stato difficile per entrambi brekkare e si è giocato su pochi punti. Sono stato bravo ad andarmi a prendere il secondo tiebreak e chiudere la partita“. Queste le parole di Lorenzo Sonego in conferenza stampa al termine del match di primo turno di Wimbledon, dove ha sconfitto Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(2) 7-6(4). Riguardo la propria condizione fisica, il numero 69 del ranking mondiale si è espresso soddisfatto, tornato al meglio dopo una prima parte di stagione più complicata: “Io adesso sto bene, è il momento migliore dopo l’infortunio. Sto ritrovando buone sensazioni grazie all’allenamento, che poi ti porta ad affrontare meglio“.

Considerazioni sull’avversario

In merito alla prestazione dell’argentino, Sonego ha elogiato la sua capacità di rientrare nel match, utilizzando il servizio, un fondamentale che sull’erba può fare la differenza in tutte le gare: “Oggi stava tirato su una partita molto difficile e sicuramente la sua arma migliore è il servizio. É un giocatore che gioca in maniera molto aggressiva e propositiva. Sicuramente nei prossimi turni, come oggi, si giocherà su pochi punti, con giocatori che servono molto bene. Quindi sarà importante arrivare belli preparati e attenti“. L’azzurro ha avuto qualche difficoltà nel terzo e nel quarto set, in cui ha patito il rientro del suo avversario, ma che è stato bravo a contrastare nel tie break finale, giocato in maniera più convincente rispetto a quello precedente: “Ho giocato tutto il secondo tie break con l’idea di andare a prendermi il punto prima di lui visto che quello precedente l’aveva un po’ dominato. Poi sono stato bravo ad andarmi a prendere i punti. In quel momento mettere un pochino di pressione all’altro ha fatto la differenza“.