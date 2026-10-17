WTA 1000 Wuhan 2026, che beffa per Errani/Paolini: passano in rimonta Hunter/Siniakova

Termina in semifinale corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan 2026. La coppia azzurra, ottava testa di serie del tabellone, si è arresa in rimonta alle numero 3 del seeding Storm Hunter e Katerina Siniakova che si sono imposte al match tie-break con il punteggio di 5-7 7-5 12-10 dopo poco più di due ore di gioco. Un risultato che sa di beffa per le italiane, che si erano trovate avanti di un break nel secondo set e poi in vantaggio 9-4 nel tie-break decisivo prima di subire il rientro delle avversarie che, annullando un totale di 7 match point, hanno staccato il pass per la finale dove affronteranno Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani.

La situazione nella Race

Nonostante la sconfitta Errani/Paolini restano in corsa per un posto alle WTA Finals. Le campionesse olimpiche sono al momento none nella Race a quota 2.417 punti ma sarebbero qualificate per il forfait della coppia Krunic/Dalinina. Per le azzurre saranno decisive le settimane dei WTA 500 di Ningbo e Tokyo per assicurarsi un posto a Indian Wells.