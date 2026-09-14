Sinner torna in campo a Montecarlo: allenamento speciale con Jathiere

Jannik Sinner torna in campo. Dopo lo stop che lo ha costretto a saltare lo US Open a causa del problema al ginocchio destro, il numero uno al mondo è nuovamente protagonista sui campi di Montecarlo. L’azzurro ha concluso nelle scorse settimane il percorso di recupero a Torino e ha ripreso gradualmente il lavoro sul terreno di gioco, con l’obiettivo di tornare in gara a fine settembre.

Allenamento speciale con Jathiere

Nelle ultime ore Sinner è stato protagonista di una sessione di allenamento particolare al Piatti Tennis Center di Montecarlo, condividendo il campo con Hugo Jathiere. Un’immagine che testimonia il ritorno progressivo alla normalità per l’azzurro, assente dalla vittoria a Wimbledon e costretto successivamente a rinunciare alla tournée americana.La priorità, come ribadito nelle ultime settimane, resta quella di procedere senza forzare. Sinner ha infatti rinunciato allo US Open proprio perché i test effettuati in campo non avevano fornito sufficienti garanzie sul recupero del ginocchio destro. Ora il numero uno del mondo è tornato a lavorare a Montecarlo. Il prossimo obiettivo è Pechino, dove l’ATP 500 prenderà il via il 30 settembre. Il rientro agonistico, però, dipenderà dalle risposte che arriveranno dai prossimi allenamenti.