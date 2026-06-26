WTA 250 Eastbourne 2026: ritiro per Ostapenko contro Maria, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Jelena Ostapenko nel corso della sfida con Tatjana Maria, valida per la semifinale del WTA 250 di Eastbourne 2026. La tennista lettone ha deciso di gettare la spugna durante la sospensione per pioggia, dopo che la sfida era stata interrotta nel corso del secondo set sul risultato di 6-1 1-2 in favore della tedesca.

RITIRO OSTAPENKO, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Ostapenko perdente, Maria vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.