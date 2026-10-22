WTA Ningbo 2026: Paolini si arrende a Jovic e termina il suo cammino nel torneo

Dopo l’eliminazione nel doppio femminile, arrivata nella giornata di ieri in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini esce di scena anche nel singolare al Ningbo Open. La tennista italiana si arrende alla statunitense Iva Jovic, testa di serie numero 4 del torneo, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-3. Una battuta d’arresto per la toscana, che aveva iniziato il torneo cinese con una vittoria contro l’ucraina Anhelina Kalinina.

Nel primo set Paolini parte con un buon atteggiamento, cercando di prendere in mano lo scambio e di mettere pressione all’avversaria. Con il passare dei minuti, però, Jovic riesce a trovare maggiore continuità, alzando il livello del proprio tennis e sfruttando le difficoltà dell’azzurra. La statunitense cresce alla distanza e, nonostante qualche errore di troppo al servizio, con quattro doppi falli nel parziale, riesce a fare la differenza nei momenti decisivi, chiudendo il set sul 6-4.

La partita cambia ulteriormente direzione nel secondo parziale, quando Jovic aumenta il ritmo e trova maggiore incisività da fondo campo. La statunitense impone uno scambio intenso, costringendo Paolini a rincorrere e a cercare soluzioni per uscire dalla pressione. Sotto 4-1, però, l’azzurra ritrova grinta e determinazione, conquistando due game consecutivi e accorciando le distanze sul 4-3. Una reazione che riaccende le speranze di Paolini, senza però riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro.

Jovic continua a giocare con fiducia e solidità, confermando una buona condizione e mettendo in difficoltà l’italiana con la velocità dei propri colpi. Paolini fatica a trovare le contromisure e mostra difficoltà anche al servizio, con una percentuale di prime inferiore al 40% e il 55% di punti conquistati con la seconda. La statunitense gestisce così il vantaggio e chiude sul 6-3, conquistando il passaggio del turno.

Per l’azzurra arriva così una doppia delusione a Ningbo, dopo la sconfitta nel doppio con Errani e l’uscita anticipata dal singolare.